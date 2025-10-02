Wim Oude Weernink
Wim Oude Weernink Column Vandaag
Leestijd: 2 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Column: McLaren doet blijkbaar álles om aan geld te komen

McLaren Automotive McLaren Racing
(Afbeelding: Jérôme Wassenaar)

Afgelopen weken raakte de internationale financiële pers er niet over uitgeschreven: zeg maar de herfinanciering van verschillende divisies van de McLaren Group, inclusief actieve (en toekomstige) autosportactiviteiten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.