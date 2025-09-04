Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruigste camper van Nederland is opvallend betaalbaar

Campers zijn er in allerlei soorten en maten, in het bijzonder op de occasionmarkt. Van allerlei voertuigen worden kampeerwagens gemaakt. Zo werd deze Steyr-Puch Pinzgauer 6×6 de ruigste betaalbare camper.

Opvallend is dat de terreinwagen een maximaal toelaatbare massa van 3.500 kg heeft. Dit betekent dat je hem ook gewoon met een B-rijbewijs mag rijden. Let wel, de rijklare masse bedraagt 3.237 kg. Je kunt dus niet te veel spullen meenemen op vakantie.

De ruigste camper van Nederland

Je kunt alle nette kleren en mooie schoenen dan ook thuislaten. Want deze ruige camper is maar voor één ding gemaakt: kamperen in de wildernis. In de basis is deze auto een Steyr-Puch Pinzgauer.

In dit geval is het een zeswielaangedreven versie (de 712). Deze komt uit 1973 en was dus officieel een Steyr-Daimler-Puch. Het Oostenrijkse Austro-Daimler – wat losstond van de Daimler van Mercedes-Benz – was toen al lang gefuseerd met Steyr-Puch.

De aandrijflijn in de ruigste camper is tevens bijzonder. De 712 maakt namelijk gebruik van een luchtgekoelde 2,5-liter viercilinder boxermotor. Deze aandrijflijn is oer-degelijk en eenvoudig te repareren. Daarom was het perfect voor militair gebruik.

Met een handgeschakelde vijfbak, een tussenbak en drie sperdifferentieel ploetert hij eenvoudig door ruig terrein. Op de openbare weg is hij met 88 pk en 180 Nm aan koppel niet bepaald snel, maar dat hoeft ook niet bij een camper.

Wat de Pinzgauer echt uniek maakt, is zijn onafhankelijke wielophanging. Net als zijn voorganger, de Haflinger, zorgt deze destijds vooruitstrevende techniek voor veel bodemvrijheid, tractie en verrassend veel comfort.

Een betaalbare occasion

De verkoper vraagt voor de camper net geen 20.000 euro. Met een gasstelletje, toilet en bed kun je er prima mee kamperen. Ook Ruud kocht een Steyr-Puch Pinzgauer. In onderstaande video vertelt hij alles over zijn brandweerauto.