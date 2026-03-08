Deel dit: Share App Mail Tweet

Marktplaats-parel is de coolste wegenbelastingvrije camper en kun je spotgoedkope tanken

Ben je op zoek naar een stoere camper die wegenbelastingvrij is en waarmee je ook nog eens spotgoedkoop kunt tanken? Dan is deze Land Rover misschien wat voor jou.

Door de oorlog in het Midden-Oosten is benzine duurder. Deze camper rijdt op LPG en kun je dus goedkoop tanken – mits de prijs van gas niet gigantisch gaat stijgen.

Land Rover-camper

De camper heeft al een leven achter de rug als ambulance. Voor dit hulpverlenende werk werden Land Rovers ingezet met een verlengde wielbasis van 109 inch (2,77 meter). Daarom wordt deze offroader ook wel de 109 genoemd.

Die langere wielbasis zorgt voor meer interieurruimte, waardoor hij beter als camper gebruikt kan worden. Binnenin vind je dan ook een best ruime eethoek die omgebouwd kan worden naar bed. Ook is er een keuken in de Land Rover geplaatst. Door de klapdeuren aan de achterkant en een neerklappend achterpaneel kun je makkelijk instappen, waarna het verhoogde dak ervoor zorgt dat je niet je hoofd stoot tijdens het koken.

Ondanks de camperombouw, is het ruige imago van de Land Rover behouden gebleven. Met verstralers, traanplaten, offroadbanden, een bijl en een schop achterop en een reservewiel op de neus, is hij klaar voor het avontuur.

De techniek

Onder de motorkap ligt de 2,25-liter viercilinder die goed is voor zo’n 73 pk. De in-lijn-motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak waardoor je als bestuurder aan het werk wordt gezet om de krachtbron in het juiste toerenbereik te houden. De camper weegt immers zo’n 2.200 kilogram en heeft dus niet veel pk’s voor zijn massa.

Snel kom je dus niet met de Land Rover op je bestemming aan, maar als de bestemming ergens diep in het bos ligt, kom je er met deze 4×4 wel. Daarbij ben je met deze terrein-camper de coolste op het campingveld. De Land Rover staat op Marktplaats te koop voor 29.950 euro.