Deel dit: Share App Mail Tweet

Man verkoopt huis om rond te reizen in Lamborghini-camper

Heb je er wel eens over nagedacht wat je allemaal met het geld zou doen als je jouw huis verkoopt? De Amerikaanse Connor wel. Hij verkocht zijn huis om rond te reizen in een Lamborghini-camper.

Als er een Lamborghini op deze wereld is die je goed in kunt zetten om de wereld rond te reizen, dan is het wel de Urus. Tenminste, als we de LM002 even vergeten. De Urus is namelijk ruim, relatief comfortabel en is een SUV. Dit betekent dat hij makkelijker door kuilen en gaten rijdt dan een Huracán – tenzij je voor de Sterrato kiest.

Conor verkocht zijn huis voor een Lamborghini-camper

De wereld rondrijden met een voertuig is één ding, de Lamborghini Urus moet in het geval van Connor ook dienen als camper. Hij bouwde zijn SUV om tot kampeerwagen met een bed, een koelkast en vriezer en grote accu’s. Als hij de achterklep opent, is er een keuken uit te schuiven en op het dak zit een imperiaal met allerlei kampeerbenodigdheden.

Hoewel de camper bepaald niet ruim is, heeft de Amerikaan een van de weinige kampeerwagens waar liefhebbers van autorijden warm van worden. Je kunt in deze Lamborghini Urus kamperen, maar kan er nog steeds over een bergpas of andere route mee vlammen. Hierdoor is de reis ongetwijfeld leuker dan met menig zware dieselcamper.

Dit kost een Urus

Overigens zullen veel mensen ook hun huis moeten verkopen om zo’n Lamborghini Urus-camper te betalen. De goedkoopste occasion in Nederland kost net geen 200.000 euro. Dat exemplaar komt uit 2019 en heeft bijna 150.000 kilometer op de teller. Dan komen de kosten van de camperinbouw daar nog eens bij.

Connor houdt zijn reizen bij op het YouTube-kanaal Camperghini en is inmiddels al twee jaar onderweg. Volgens zijn social media zit hij momenteel in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent en heeft hij 35 landen bezocht.

Lamborghini Urus SE

Autovisie-redacteur Dries van den Elzen reed eerder met de Lamborghini Urus SE. In onderstaande video zie je de review van de krachtigste Urus.