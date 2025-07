Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop nu geen camper: zo bespaar je duizenden euro’s

Campers zijn populair, helemaal in de vakantieperiode zie je de ene na de andere op de snelweg. De zomer is juist de periode dat je een camper wil hebben. Toch kun je jouw hebberigheid beter maar onder controle houden, wachten met kopen kan duizenden euro’s besparen.

Dit blijkt uit cijfers van verkoopsite Looping.nl. Je kunt namelijk het best in de winter een camper kopen. De gemiddelde prijs ligt dan op 20.258 euro. Dat is fors minder dan de duurste periode – de lente – 24.722 euro.

Campers zijn in de winter veel goedkoper

In de lente worden er tevens veel meer campers verkocht dan in de winter, maar liefst 22 procent. Kortom, wacht dus even met kopen van jouw kampeerwagen. Net als cabrio’s kun je campers het best in de winter kopen.

