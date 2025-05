Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoop rijden met camper voorzien van Japanse techniek

Grote woonkamers, boxsprings en volwaardige keukens. Campers lijken almaar luxer te worden waardoor kamperen prijziger wordt. Een Franse camperbouwer komt daarom met een voertuig waarmee je goedkoop kunt reizen en met name tanken.

De basis van de kampeerwagen is Italiaans, de Piaggio NP6. Dit chassis wordt gebruikt voor tal van compacte commerciële voertuigen en maakt gebruik van beproefde Japanse techniek.

De camper maakt gebruik van Italo-Japanse techniek

De motor in de camper is namelijk een 1,5-liter viercilinder die ook in de Suzuki Jimny ligt. Deze aandrijflijn is niet de krachtigste en ook niet de efficiëntste, maar wel erg degelijk. Om rondreizen goedkoper te maken, beschikt de camper niet enkel over een benzinetank, maar kun je ook op LPG rijden. De krachtbron levert maximaal 106 pk en 136 Nm aan koppel. Het verbruik van de camper valt erg mee. De fabrikant geeft een LPG-verbruik van tussen de 11 en 13 liter per 100 kilometer op.

Door de LPG-installatie kun je goedkoper rondreizen. Daarbij valt de wegenbelasting ook na het afschaffen van het kwarttarief mee, dat is bij diesels wel anders. De aanschafprijs is echter wel flink. Ga je voor het meest complete pakket, dan ben je al snel zo’n 85.000 euro kwijt. Let wel, dat is nog zonder de Nederlandse bpm.

De leefruimte

Wat krijg je dan voor dit geld? Niet alleen een Piaggio, maar ook een echte camper-cabine met 30 millimeter dikke panelen die extra geïsoleerd zijn. De afwerking is van aluminium en het tentdoek van het hefdak is zowel thermisch als akoestisch geïsoleerd.

Eenmaal opgezet en uitgeklapt is er een tweepits gasstel te gebruiken en kun je voldoende koude drankjes kwijt in de 65-liter koelkast. Onder het hefdak bevindt zich een bed. Zelfs douchen is mogelijk, al moet dat buiten de cabine in een speciale losse douchetent.

De camper wordt gebouwd door het Franse Globe Camper. Momenteel zijn er geen Nederlandse dealers. Zelf importeren is wel mogelijk.

