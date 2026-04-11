Elektrische camper voor 25.000 euro: deze kampeerwagen helpt je écht onthaasten

Ben je op zoek naar een elektrische camper en reis je vooral korte afstanden van plek naar plek? Dan is de ARI 458 Pro wellicht iets voor jou. Deze minicamper kost iets meer dan 25.000 euro (exclusief belastingen) en is ongeveer net zo lang als een Mini Cooper.

De ARI wordt momenteel in Duitsland aangeboden en is allesbehalve een doorsnee camper. Met slechts 20 pk en een topsnelheid van 70 km/h zal hij in Nederland waarschijnlijk als L7e-voertuig (lichte vierwieler) worden geclassificeerd.

Geen gewone camper

De ARI 458 Pro is gebaseerd op een compacte minibus en heeft een relatief kleine accu. De standaardversie van de camper beschikt over 15 kWh, goed voor een actieradius van 120 tot 180 kilometer. Kies je voor de grotere 23,5 kWh-accu, dan loopt dat op tot zo’n 180 à 230 kilometer.

Dat betekent dat je met deze camper vooral rustig van plek naar plek reist, met korte afstanden tussen kampeerlocaties. De compacte afmetingen zijn daarbij zowel een voordeel als een nadeel. Met een lengte van 3,8 meter en een breedte van slechts 1,49 meter manoeuvreer je moeiteloos door smalle straatjes in bijvoorbeeld Italiaanse steden, maar de beperkte ruimte aan boord is duidelijk merkbaar.

Het interieur is naar eigen wens in te delen. In de basisopstelling beschikt de ARI over de belangrijkste campervoorzieningen: een bed, een tafel om aan te eten of werken en een kleine keuken. Of er daadwerkelijk comfortabel met twee personen in geslapen kan worden, is echter de vraag.

De orderboeken in Duitsland openen in mei dit jaar. Dan wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over deze opvallende, in China geproduceerde camper.