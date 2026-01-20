Deel dit: Share App Mail Tweet

Duurste camper van Nederland is chic appartement op wielen – en dit is zijn prijs

Noem het gerust een penthouse op wielen. De Concorde Liner 990 GI is een bijna tien meter lang slagschip. Hij zit vol luxe en er is een garage aan boord voor je auto. Het is niet voor niets dat deze kolos zich de duurste camper van Nederland mag noemen.

In bovenstaande camperspecial van de Occasion Battle-rubriek speelt de Concorde Liner 990 GI geen rol. Er was simpelweg geen groothoeklens weids genoeg om het complete gevaarte op beeld vast te leggen. Wel vertellen we je in deze aflevering allerlei informatie die van pas komt als je op zoek gaat naar een tweedehands camper.

Duurste camper van Nederland

Is je oog al gevallen op deze Concorde Liner 990 GI-occasion? Check dan meteen even je spaarrekening. Dit tweedehandsje kost namelijk een fortuin. Met een prijskaartje van maar liefst 515.000 euro is dit de duurste camper van ons land. Hij meet 9,9 meter in de lengte, 2,5 meter in de breedte en 3,8 meter in de hoogte. De gigant staat op dit moment te koop bij een camperhandelaar in Oldenzaal.

Deze Concorde Liner 990 GI komt uit 2023 en heeft iets minder dan 30.000 kilometer gereden. De camper is gebaseerd op een vrachtwagen van Mercedes-Benz. Je moet dan ook over een C-rijbewijs beschikken om met achter het stuur te mogen kruipen van dit apparaat. Een 299 pk sterke dieselmotor neemt de aandrijving op zich.

Extreme luxe in de Concorde Liner 990 GI

Wie ruim een half miljoen pegels uit een oude sok tovert, kan rekenen op ultieme luxe. Het is een beetje proppen om het gevaarte naar het aangewezen campingplekje te manoeuvreren (al helpt de 360-gradencamera), maar als-ie eenmaal staat kan het genieten beginnen.

De camper is voorzien van onder meer vloerverwarming, een vaatwasser, een panoramadak, een goede geluidsinstallatie en zelfs een autogarage! Dankzij de schotelantenne kun je ook vanaf je vakantieadresje Nederlandse zenders ontvangen.

De binnenruimte oogt als een chique appartement met allerlei mooie materialen, twee tweepersoonsbedden en een badkamer die je haast als spa zou kunnen omschrijven. Alleen een sauna mist nog, al kun je die misschien nabootsen door de vloerverwarming op standje Sahara te zetten. Al met al een weergaloze camper… maar het kan nóg extremer.