Duitse camper is een rijdende Transformer, maar schijn bedriegt
Campers zijn er in allerlei soorten en maten, maar de kans is groot dat je deze uitvoering nog niet hebt gezien. Het Duitse Auriga Explorer heeft een camper met zes wielen. Waarvoor worden die gebruikt?
In de basis is deze camper een Ford Ranger. Deze auto is gebouwd voor de wildernis, net als deze kampeerwagen. Vind je de offroader niets? Bekijk dan eens de beste camper van 2026.
Transformer-camper
Hoewel het misschien lijkt alsof deze Transformer-camper zijn achterste wielen uit kan schuiven om door ruig terrein te ploeteren, is dit niet het geval. Ook deze Ford Ranger is gewoon een 4×4 en de achterste wielen zijn er om te gebruiken in geval van een lekke band.
Gelukkig heeft de Auriga Explorer meer te bieden dan enkel een set reservewielen. De bovenkant van de camper is omhoog te schuiven waardoor er al een flinke leefruimte ontstaat. Kampeerders met een lengte tot 2,05 meter kunnen er zelfs rechtop staan.
Ook de zijkanten en achterkant kunnen worden uitgeschoven. Het achterste deel is een garage waarin bijvoorbeeld fietsen te stallen zijn. Ga je rijden, dan wordt dit deel naar binnen geschoven en neemt het de interieurruimte in die je tijdens het rijden toch niet nodig hebt. De zijkanten dienen ook als opslag voor kleding en andere spullen.
Met alle delen uitgeschoven is er binnenin voldoende ruimte voor een 6-persoonszithoek die kan worden omgebouwd tot een 2-persoonsbed. Aan de andere kant van de cabine zit een keukentje met koelkast en oven. De fabrikant deelt helaas nog geen beelden van het interieur.
Dit jaar nog in productie
Doordat de opbouw van glasvezelversterkt kunststof is gemaakt, mag je de camper gewoon nog met een B-rijbewijs rijden. Volgens de eigenaar gaat de kampeerwagen dit jaar nog in productie.
