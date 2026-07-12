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Deze Nederlandse camper neemt een quad en hotelsuite mee de wildernis in

Kamperen op de camping in Frankrijk is verleden tijd, je zoekt meer avontuur! Het Nederlandse Tatrex heeft een voertuig dat hier klaar voor is.

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Forse 6×6-voertuigen zijn niet nieuw. De Tatrex-camper daarentegen is rijdende luxe voor mensen met wildkampeerdromen. Het interieur geeft het idee van een hotelsuite, terwijl de buitenkant de looks heeft van een robuust legervoertuig.

Ruime expeditiecamper

Onder de camper schuilt het Tatra-chassis. Dankzij een aangepaste buizenconstructie en onafhankelijke wielophanging moet hij desondanks behoorlijk goed en comfortabel rijden.

De cabine en woonunit lopen in elkaar over, met een doorloop van maar liefst 1,7 bij 2 meter. Het is dus echt een rijdenrd appartement.

Specificaties

Onder de cabine ligt een 10,8-liter DAF PACCAR MX-11-motor die een vermogen van 449 pk levert. Voor zwaar terreinwerk kom je met het koppel van 2.200 Nm makkelijk uit de voeten. Het vermogen wordt naar de zes aangedreven wielen gestuurd via een geautomatiseerde 12-traps versnellingsbak, die is uitgerust met specifieke offroadsoftware.

Zo beschikt de camper over een ‘Rock-Free’-functionaliteit, waarbij de transmissie een snelle schommelbeweging maakt tussen de eerste en de achteruitversnelling. Op die manier schudt de camper zich los als hij vastzit in diepe modder of sneeuw.

Het offroadavontuur wordt nog verder ondersteund door een elektronisch geregelde luchtvering (ECAS) op alle assen, waarmee je de bodemvrijheid kunt aanpassen of de assen kunt blokkeren voor extra stabiliteit bij stilstand. Ook beschikt de camper over een bandenspanningregelsysteem dat tijdens het rijden vanuit de cabine bedienbaar is.

Quad mee in de camper

Ben je aan het bivakkeren in de wilde natuur, maar heb je toch behoefte om even een kijkje te nemen op het terrein (en is lopen te vermoeiend), dan kun je dit doen met een quad. Daar heeft Tatrex een logistieke oplossing voor bedacht: een garage waarbij de volledige achterklep dienstdoet als liftplatform.

De prijs

Er is keuze uit een 4×4-modelen twee 6×6-modellen. De exacte prijzen worden niet genoemd, maar voor minder dan 500.000 zal je er geen kunnen krijgen