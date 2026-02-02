Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare camper kost je geen cent wegenbelasting: “Komt met 2 jaar apk”

Deze zomer goedkoop roadtrippen? Overweeg dan deze Volkswagen-camper. Niet alleen pik je de occasion voor een habbekrats op de kop, je betaalt ook nog eens geen cent wegenbelasting. Heerlijk!

Ja, ja… Het is nog winter. Maar dat is júíst een goed moment om naar een camper te speuren, zo vertellen we je in bovenstaande video. Daarin geven we een aantal tips over de aanschaf van een gebruikte kampeerwagen.

Goedkope Volkswagen-camper vrij van wegenbelasting

Campers komen in alle vormen en maten. Het gaat van deze extreem dure villa’s op wielen, tot budgetmodelletjes zoals de Volkswagen-occasion die we in dit artikel bespreken. Voor slechts 6.950 euro mag je jezelf al eigenaar noemen van deze LT 28. Het tellertje geeft iets meer dan 56.000 kilometer aan. Vermoedelijk hoort er nog een cijfertje voor, de vraag is welke.

Een kleine zeven mille is niet heel veel geld. Daar komt nog eens bij dat je voor deze camper geen centje wegenbelasting hoeft te betalen. Waarom? Omdat deze Volkswagen in 1983 het levenslicht zag. Ook voor campers geldt namelijk dat ze worden vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting zodra ze 40 jaar oud zijn.

Betrouwbare occasion, maar wel traag

Die leeftijd kent uiteraard ook zijn nadelen. Een oude camper zal wat meer onderhoud vergen dan een jonger exemplaar. Maar als we de verkoper mogen geloven, is deze Volkswagen in technisch goede staat. “In deze fijn rijdende LT is bijzonder veel geïnvesteerd in de techniek”, zo lezen we in de advertentietekst. Het zou zodoende een betrouwbare camper zijn. Bovendien komt hij met nieuwe apk die twee jaar geldig is. Dat biedt vertrouwen.

De LT 28-occasion wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilinder. Erg krachtig is die benzinemotor niet. Slechts 75 pk moet het gevaarte van meer dan 2,1 ton voortstuwen. De aanbieder spreekt over een koppelrijke motor, maar de 150 Nm houdt niet over. In deze camper moet je alles gewoon op je dooie akkertje doen.

Werk aan de winkel

Binnenin tref je een klein keukenblokje, een tafel voor vier en heel veel opbergruimte. Een douche of wc moet je er zelf nog in knutselen. Wel heeft de vorige eigenaar al een achteruitrijcamera geplaatst. Handig bij het manoeuvreren.

Hoewel deze Volkswagen LT 28-occasion uit de jaren tachtig komt, zijn de comfortabel ogende stoelen duidelijk nieuwer. Niks meer aan doen. Dat geldt echter niet voor de rest van het interieur, want dat heeft ‘nog wat liefde en aandacht nodig heeft aan de binnenzijde’, zoals de verkoper omschrijft. Maar ach, je hebt nog een paar maanden om hem naar wens te maken.

Zoek je iets uniekers? Ga dan voor deze camper van BMW. Ja, echt: een camper van BMW! En ook die is vrijgesteld van wegenbelasting.