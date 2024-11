Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese coureur Zhou zet voor 2025 in op reserverol Formule 1

De Chinese autocoureur Zhou Guanyu moet na dit seizoen weg bij Sauber, maar hij hoopt als reserverijder bij een team betrokken te blijven in de Formule 1. Dat zegt de 24-jarige Chinees op de website van de Formule 1.

“Hoe graag ik ook had gewild volgend seizoen te blijven, ik heb ook het gevoel dat dit het juiste moment is om afscheid te nemen van Sauber na de moeilijke races die we dit jaar hebben gehad.”

Zhou maakte in 2022 als eerste Chinees zijn intrede in de koningsklasse. Hij wist in zijn eerste twee seizoenen zes keer bij de eerste tien te eindigen. Dit seizoen is de elfde plek in de openingsrace in Bahrein zijn beste resultaat.

Sauber besloot eerder deze maand in 2025 niet verder te gaan met Zhou en zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. De Zwitserse renstal, die in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt, heeft de Braziliaan Gabriel Bortoleto en de Duitser Nico Hülkenberg voor volgend seizoen vastgelegd.

“Het is voor mij goed aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik praat al met teams over een reserverol voor volgend jaar. Ik wil absoluut in de Formule 1 blijven”, aldus Zhou.

ANP