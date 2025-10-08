Autovisie
Autovisie Autosport Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Mercedes-baas Wolff mist ‘persoonlijkheid’ Horner in Formule 1

SILVERSTONE - Christian Horner (Red Bull Racing) tijdens de 2e vrije training op het circuit van Silverstone in aanloop naar de Grote Prijs van Groot-Brittannië. ANP SEM VAN DER WAL
ANP / ANP / Sem van der Wal

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de Formule 1 iets is kwijtgeraakt sinds het vertrek van voormalig Red Bull-baas Christian Horner. “Hij wordt zeker gemist”, vertelt Wolff in een interview aan Sports Bild.

Horner werd in juli na twintig jaar ontslagen door Red Bull, het team van Max Verstappen. Hij was verantwoordelijk voor een periode van groot succes, met acht coureurs- en zes constructeurstitels. De laatste achttien maanden van zijn periode als teambaas werden overschaduwd door beschuldigingen van “ongepast gedrag” door een vrouwelijke collega. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en is twee keer vrijgesproken.

“We hebben persoonlijkheden nodig in deze sport”, aldus Wolff. “Die heeft een slechterik nodig. Christian was daar altijd goed in, omdat hij zich op zijn gemak voelde in die rol.” Wolff voegt eraan toe dat Horner goed was voor de camera’s en wist “hoe hij ze in zijn voordeel kon gebruiken. Dat ontbreekt een beetje, omdat er op dit moment geen spanning is.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.