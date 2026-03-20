Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Wheatley verlaat F1-renstal Audi al na elf maanden

Jonathan Wheatley vertrekt na elf maanden als teambaas van de Formule 1-renstal Audi. De 58-jarige Brit vertrekt om persoonlijke redenen per direct, meldt het team. Mattia Binotto, projectmanager van Audi F1, neemt de taken van de teambaas voorlopig waar.

Wheatley begon in april vorig jaar bij de renstal die toen nog Kick Sauber heette. Hij kwam over van het Red Bull-team van Max Verstappen. Hij maakte sinds 2006 deel uit van het toen net opgerichte Red Bull Racing-team. Met Wheatley als sportief directeur won het team meerdere constructeurstitels en onder meer de vier wereldtitels van Max Verstappen.

Audi heeft na twee races dit seizoen 2 WK-punten gehaald. Gabriel Bortoleto eindigde als negende in de Grote Prijs van Australië.

ANP