Tweede training Zandvoort stilgelegd na crash Stroll

De tweede vrije training bij de Dutch Grand Prix is na ruim tien minuten stilgelegd na een crash van Lance Stroll. De Canadees ramde zijn Aston Martin bij het inrijden van de Hugenholtzbocht in de boarding. Stroll bleef ongedeerd, maar zijn auto lag in de kreukels en veel brokstukken lagen op het circuit van Zandvoort.

De sessie werd na een korte pauze, waarin de baan werd schoongemaakt, hervat.

Max Verstappen vroeg vrijwel onmiddellijk na de crash via de teamradio of Stroll in orde was en informeerde in het bijzonder naar zijn handen. De coureur van Aston Martin miste vorig jaar een race door een handbreuk.

Stroll was goed begonnen aan de Grote Prijs van Nederland. Hij zette in de eerste training de derde tijd neer.

