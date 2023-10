Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen trots na vijftigste zege in Formule 1

Zijn vijftigste overwinning in de Formule 1 gaf Max Verstappen zondag in Austin een trots gevoel. Het was zeker niet zijn eenvoudigste zege van dit seizoen, erkende de wereldkampioen van Red Bull. “Het begon al dat ik vanaf de zesde positie moest starten en aan het einde werd het nog close met Lewis Hamilton”, vertelde de Nederlander, die met zijn vijftiende zege van het seizoen zijn record van vorig jaar evenaarde.

“Ik heb de hele race problemen gehad met de remmen en de balans in de auto. Het is moeilijk om constant te blijven als je geen vertrouwen voelt in de auto. Dat heb ik gelukkig niet heel vaak”, zei Verstappen bij Viaplay. Hamilton naderde Verstappen in de laatste rondes op het Circuit of the Americas tot op minder dan 3 seconden. “Ik heb ervoor moeten knokken. Maar de vijftigste, dat is ongelooflijk. Ik ben trots en wil uiteraard meer.”

Het seizoen gaat na de GP van de Verenigde Staten volgende week verder met de Grote Prijs van Mexico. Daarna volgen nog races in Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi.