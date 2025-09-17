Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wil vorm van Monza meenemen naar GP van Azerbeidzjan

Max Verstappen wil de goede vorm van de laatste race in het Italiaanse Monza meenemen naar de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Op het stratencircuit in de hoofdstad Bakoe hoopt de viervoudige wereldkampioen die ook te laten zien en mee te strijden om de zege.

Verstappen boekte in Monza zijn derde overwinning van het seizoen en dat was een grote opsteker voor het team. “Monza was een geweldige race voor ons en we hebben een grote stap voorwaarts gezet wat betreft de afstelling van de auto”, laat hij via het team weten. “De zege was een enorme boost voor iedereen. Ik heb het in de fabriek gevierd met het team.”

Het stratencircuit van Bakoe is volgens Verstappen echter een grotere uitdaging. “De combinatie van hogesnelheidsbochten en lange rechte stukken betekent dat je keuzes in de afstelling moet maken en je achtervleugel goed moet hebben afgesteld.”

Verstappen won de GP van Azerbeidzjan in 2022. Hij eindigde vorig jaar in de door Oscar Piastri gewonnen race als vijfde.

ANP