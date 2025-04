Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zevende in kwalificatie GP Bahrein, pole voor Piastri

Max Verstappen heeft zich als zevende gekwalificeerd voor de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1. De regerend wereldkampioen start zondag op de vierde startrij. De Australiër Oscar Piastri veroverde poleposition. De Britse Mercedes-coureur George Russell staat naast Piastri op de eerste startrij.

Verstappen kende een moeizame kwalificatie met zijn Red Bull en bleef in de derde kwalificatiesessie 0,582 seconde verwijderd van de beste tijd van Piastri. De andere coureur van McLaren, Lando Norris, kwam niet verder dan de zesde plaats, op 0,426 seconde van zijn teamgenoot. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als tiende.

Verstappen had het vanaf Q1 lastig op het circuit van Sakhir, net als Tsunoda. Hij brak zijn eerste kwalificatieronde af nadat hij zich had verremd en de Japanner raakte zijn ronde kwijt na het overschrijden van de tracklimits. Met een late tweede ronde plaatsten beide coureurs zich alsnog voor de tweede kwalificatiesessie, die met een rode vlag werd onderbroken na een crash van Esteban Ocon in de Haas. Met een negende tijd voor Verstappen en een tiende voor Tsunoda haalden ze maar ternauwernood de derde sessie.

‘Remmen echt verschrikkelijk’

De viervoudig wereldkampioen zei al in de eerste sessie via de boordradio dat er iets niet goed was met de auto. In de derde sessie noemde hij zijn remmen “echt verschrikkelijk”. Verstappen eindigde in de kwalificatie vlak achter Norris, maar het verschil met de McLaren van Piastri was groot.

De Grote Prijs van Bahrein start zondag om 17.00 uur (Nederlandse tijd). In het WK leidt Norris met 62 punten, 1 punt meer dan Verstappen.

ANP