Autovisie
Autovisie Autosport Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Stoere praat McLaren stimuleerde Verstappen ‘nog harder’ te gaan

Race winner Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (C) celebrates with second place finisher McLaren's British driver Lando Norris (L) and third place finisher Mercedes' British driver George Russell (R) on the podium after the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 22, 2025. Formula One world champion Max Verstappen produced a masterful drive to win the Las Vegas Grand Prix on Saturday as McLaren's Lando Norris finished second to edge closer to a maiden drivers' title. Red Bull ace Verstappen pounced on a slip by pole-sitter Norris on the first turn of Sin City's street circuit to grab the lead and controlled the race thereafter to claim the 69th Grand Prix win of his career, finishing more than 20 seconds clear. Frederic J. Brown / AFP
ANP / AFP / Frederic J. Brown

Lando Norris vocht in de Grote Prijs van Las Vegas een kansloos duel uit met Max Verstappen. De Nederlander was niet alleen veel sneller in zijn Red Bull, stoere praatjes van McLaren over de boordradio maakten nog meer strijdlust los bij de viervoudig wereldkampioen.

“We gaan Max pakken”, klonk het bij McLaren toen Norris van banden was gewisseld en al heel snel George Russell inhaalde om daarna op jacht te gaan naar koploper Verstappen. “Dat kreeg ik ook te horen en daar moest ik om lachen”, zei Verstappen na afloop bij Viaplay. “Als je zoiets zegt, werkt dat averechts. Dat motiveert mij nog meer om harder te rijden en mijn positie te verdedigen.”

De Nederlander kwam uiteindelijk met twintig seconden voorsprong over de finish. “Ik had niet verwacht dat de auto zo goed zou zijn. Hij reed zoals ik het graag wil. Ik moest in het begin wel iets te veel pushen op de banden omdat Russell vlak achter me zat, maar daarna heb ik heel constant kunnen rijden en goed mijn banden kunnen sparen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.