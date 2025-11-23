Deel dit: Share App Mail Tweet

Stoere praat McLaren stimuleerde Verstappen ‘nog harder’ te gaan

Lando Norris vocht in de Grote Prijs van Las Vegas een kansloos duel uit met Max Verstappen. De Nederlander was niet alleen veel sneller in zijn Red Bull, stoere praatjes van McLaren over de boordradio maakten nog meer strijdlust los bij de viervoudig wereldkampioen.

“We gaan Max pakken”, klonk het bij McLaren toen Norris van banden was gewisseld en al heel snel George Russell inhaalde om daarna op jacht te gaan naar koploper Verstappen. “Dat kreeg ik ook te horen en daar moest ik om lachen”, zei Verstappen na afloop bij Viaplay. “Als je zoiets zegt, werkt dat averechts. Dat motiveert mij nog meer om harder te rijden en mijn positie te verdedigen.”

De Nederlander kwam uiteindelijk met twintig seconden voorsprong over de finish. “Ik had niet verwacht dat de auto zo goed zou zijn. Hij reed zoals ik het graag wil. Ik moest in het begin wel iets te veel pushen op de banden omdat Russell vlak achter me zat, maar daarna heb ik heel constant kunnen rijden en goed mijn banden kunnen sparen.”

ANP