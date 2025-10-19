Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wint GP in Austin en ziet WK-kansen stijgen

Max Verstappen heeft voor de vierde keer de Grote Prijs van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen leidde op het Circuit of the Americas van start tot finish en liep in de titelstrijd weer verder in op klassementsleider Oscar Piastri uit Australië en diens Britse teamgenoot bij McLaren, Lando Norris.

Norris finishte als tweede en Charles Leclerc uit Monaco als derde. Piastri moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Piastri leidt in het WK met 346 punten. Norris staat tweede met 332 punten. Verstappen heeft na zijn derde zege in vier races 306 punten, 26 minder dan Norris en 40 minder dan Piastri.

Start

Verstappen won hiervoor de GP’s van Italië en Azerbeidzjan en eindigde in de GP van Singapore als tweede achter George Russell. In de laatste vier races liep hij flink in op beide coureurs van McLaren. Verstappen won zaterdag in Austin ook nog de sprintrace, waarbij Piastri en Norris uitvielen.

De wereldkampioen nam vanaf de pole meteen afstand na de start. Lando Norris raakte zijn tweede plaats kwijt aan Charles Leclerc, die in zijn Ferrari op zachte banden was gestart. Door het gevecht tussen beide coureurs kon Verstappen verder wegrijden.

Norris en Leclerc

Het kostte Norris veel pogingen en moeite om voorbij te komen aan Leclerc. De Ferrari-coureur ging eerder de pits in en kwam na de pitstop van Norris weer terug op de tweede plaats. Norris slaagde er op zachte banden daarna wel in om Leclerc weer te passeren, maar Verstappen was te ver weg. Piastri bleef achter Hamilton op de vijfde plaats steken en zag niet alleen Verstappen, maar ook Norris dichterbij komen.

De Red Bull-coureur pakte de volle winst in een raceweekend waarin hij twee keer de pole pakte en beide races won. Er volgen nog vijf races en de Limburger lijkt ineens weer volledig mee te doen in het kampioenschap.

