Verstappen wint sprintrace Austin en loopt verder in op McLaren

Max Verstappen heeft in de Formule 1 met overmacht de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull boekte al zijn dertiende zege in de korte wedstrijd over 100 kilometer.

De Brit George Russell eindigde in zijn Mercedes als tweede, de Spanjaard Carlos Sainz werd derde in zijn Williams.

Verstappen was op het Circuit of the Americas in Austin na de eerste bocht al de twee titelkandidaten van McLaren kwijt. Oscar Piastri en Lando Norris waren allebei slachtoffer van een crash, die werd veroorzaakt door Nico Hülkenberg.

Rijders treft geen blaam

Teambaas Zak Brown van McLaren reageerde onmiddellijk door te zeggen dat geen van zijn coureurs iets te verwijten viel. “Dit is verschrikkelijk voor ons, maar geen van onze rijders treft blaam”, liet hij weten op de website van de Formule 1.

De Nederlander deed door zijn zege goede zaken voor de titelstrijd. Hij liep 8 punten in op de rivalen van McLaren. Piastri leidt met 336 punten, Verstappen is op 281 punten gekomen, 55 punten minder.

George Russell

Het duurde vijf ronden voordat de troep op de baan was opgeruimd en de sprintrace kon worden voortgezet. Verstappen moest toen nog wel afrekenen met Russell, de winnaar van de vorige Grand Prix in Singapore.

De Brit van Mercedes waagde een inhaalactie, maar hij miste bijna de bocht en dwong Verstappen ver uit te wijken. De Nederlander stuurde vervolgens zijn Red Bull weer naar de koppositie en reed Russell in de volgende ronden op afstand.

Safetycar

De sprintrace werd afgevlagd achter de safetycar. Nadat Lance Stroll zijn Aston Martin in de zestiende van de negentien ronden in de Haas van Esteban Ocon boorde, was er zoveel schade dat racen niet meer mogelijk was.

“Ik heb nog niet teruggekeken naar wat er gebeurde achter mij, maar het kwam goed uit voor mij”, zei Verstappen na afloop bij Viaplay. Toch was de Nederlander niet heel tevreden. “Als ik zondag wil winnen, moet ik sterker voor de dag komen. Het was lastiger dan verwacht, had geen goede tractie en te weinig balans.”

De coureurs maken zich nu op voor de kwalificatierace (23.00 uur). Daarin worden de startposities bepaald voor de Grote Prijs van de VS op zondag, de negentiende race van dit seizoen.

ANP