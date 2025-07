Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen troeft Piastri af en wint sprintrace op Spa

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van België de sprintrace gewonnen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 plaatste in de race over vijftien ronden op het circuit van Spa-Francorchamps in de eerste ronde een succesvolle aanval op de koppositie door kampioenschapsleider Oscar Piastri in te halen. Vervolgens hield de coureur van Red Bull stand tot aan de finish.

Piastri eindigde als tweede in zijn McLaren, vlak voor zijn teamgenoot Lando Norris.

Verstappen won zijn eerste sprintrace van dit seizoen, het was de twaalfde sprintzege in zijn Formule 1-carrière.

Piastri mist topsnelheid

De Nederlander profiteerde optimaal van de afstelling van zijn Red Bull. Door te kiezen voor iets minder downforce nam de topsnelheid van zijn auto op het lange rechte stuk toe. Daardoor kon hij in de eerste ronde na de start meteen een succesvolle aanval plaatsen op Piastri. Met een inhaalactie aan het einde van het rechte stuk nam hij de eerste plaats over van de Australiër.

In de resterende ronden probeerde Piastri tevergeefs de eerste positie weer over te nemen. De McLaren was snel in de bochten, maar miste de topsnelheid om op het stuk over Eau Rouge en Kemmel Verstappen te kunnen bedreigen. Ronde na ronde bleef de Australiër vlak achter de Nederlander rijden, maar tot een inhaalpoging kwam het niet. Al had Verstappen het moeilijk, want hij klaagde op een gegeven moment over de boordradio dat hij amper nog kon remmen.

Nieuwe teambaas

De overwinning van Verstappen in de sprintrace is ook het eerste succes van de nieuwe teambaas Laurent Mekies, de opvolger van de eerder deze maand ontslagen Christian Horner.

WK-leider Piastri verdiende 7 punten met zijn tweede plek in de sprintrace en kwam op 241 punten, negen meer dan Norris (232). Verstappen verstevigde zijn derde plek en heeft nu 173 punten.

