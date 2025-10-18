Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verovert pole voor sprintrace in Austin

Max Verstappen heeft een voortvarende start gemaakt in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De nummer drie in het huidige wereldkampioenschap van de Formule 1 won op het circuit van Austin (Texas) de sprintkwalificatie en start daardoor zaterdag van poleposition in de sprintrace.

De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was een fractie sneller dan Lando Norris van McLaren. Het verschil bedroeg 71 duizendsten van een seconde. Kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren eindigde als derde, op 0,380 seconde van Verstappen.

De Duitser Nico Hülkenberg van Sauber verraste met de vierde plaats in de sprintkwalificatie.

63 punten achterstand

In de sprintrace op zaterdag (aanvang 19.00 uur) zijn punten te verdienen voor het kampioenschap, zij het minder dan in de hoofdrace op zondag (aanvang 21.00 uur). Piastri leidt de titelstrijd met 22 punten meer dan teamgenoot Norris, Verstappen heeft 63 punten achterstand.

Verstappen toonde een grote glimlach bij het flashinterview op de baan. “Dit was een leuke kwalificatie. Het was close in alle sectoren, het ging erom alles voor elkaar te hebben in die ene ronde en dat is best lastig”, zei hij. “Ik verwacht een spannende sprintrace, maar dat willen de toeschouwers graag zien. Ik hoop uiteraard de juiste snelheid te hebben.”

Verstappen won vorig jaar eveneens de sprintkwalificatie in Austin en vervolgens ook de sprintrace.

