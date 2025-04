Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wint Grote Prijs van Japan voor vierde keer op rij

Max Verstappen heeft de Grote Prijs van Japan gewonnen. De Nederlander won op het circuit van Suzuka zijn eerste race van het seizoen. De 27-jarige Nederlander moet de Brit Lando Norris van McLaren na drie races nog wel voor zich dulden in de strijd om het wereldkampioenschap.

Viervoudig wereldkampioen Verstappen was ongenaakbaar in Japan. Hij veroverde in zijn Red Bull-wagen tijdens de kwalificaties met een baanrecord de poleposition. Verstappen bleef tijdens de race van het begin tot het eind zijn naaste belager Norris voor. Verstappen heeft de Grote Prijs van Japan nu vier keer op rij gewonnen. “Wat een ongelooflijk weekend is dit voor ons”, zei Verstappen na afloop over de radio aan boord.

Na Verstappen en Norris eindigde Oscar Piastri van McLaren op de derde plaats. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reed de snelste ronde. Norris, Verstappen en Piastri zijn de nummers 1, 2 en 3 in de strijd om de wereldtitel. De volgende race wordt op zondag 13 april verreden in Bahrein.

ANP