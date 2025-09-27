Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wint bij GT3-debuut op Nürburgring

Max Verstappen heeft direct gewonnen bij zijn debuut in een GT3-race. Samen met de Brit Chris Lulham was hij in de Ferrari overtuigend de snelste in de vier uur durende race op de Nürburgring. De tweede plaats ging naar de Ford Mustang van het Haupt Racing Team.

Naast Formule 1 houdt viervoudig wereldkampioen Verstappen ook van langeafstandsracen. Daarom koos hij ervoor in zijn vrije weekend mee te doen aan de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Ooit hoopt de 27-jarige Nederlander ook nog een 24-uursrace op het circuit te rijden.

Verstappen bouwde in het eerste deel van de wedstrijd op het iconische circuit al een comfortabele voorsprong op. Zijn teamgenoot Lulham (22) gaf die niet meer weg.

Volgende week gaat de Formule 1 verder, met de Grote Prijs van Singapore. Verstappen staat derde in de WK-stand.

ANP