Deel dit: Share App Mail Tweet

Weggestuurde Britse journalist ‘diep teleurgesteld’ in Verstappen

De Britse journalist Giles Richards van The Guardian is “diep teleurgesteld” in Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 stuurde hem weg bij de persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Japan. “Ik heb blijkbaar een gevoelige snaar geraakt, maar ik ben nog nooit gesommeerd een persconferentie te verlaten”, schreef Richards in zijn krant.

Verstappen gaf bij het begin van de persbijeenkomst aan dat hij weigerde te praten totdat Richards het racehome van Red Bull op het circuit van Suzuka had verlaten. “Ik praat niet voordat hij weg is”, zei de Nederlander, daarbij wijzend naar de bewuste journalist.

Verstappen beaamde dat zijn eis te maken had met een vraag die Richards de coureur vorig seizoen had gesteld na de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotrace van het seizoen. Verstappen liep daar de wereldtitel mis op 2 punten.

‘Overvallen’

Richards stelde destijds de vraag aan Verstappen of hij spijt had van de botsing met Mercedes-coureur George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje op 1 juni. De botsing leverde een tijdstraf van tien seconden op, waardoor Verstappen vijf plaatsen zakte in de einduitslag en kostbare punten verloor.

Richards vroeg nu in Suzuka of Verstappen nog boos was over die vraag. “Ja, er nu eruit”, zei de Nederlander.

“Nadat ik de opdracht had gekregen om de persconferentie te verlaten, ben ik prompt vertrokken,” schreef hij. “Verstappen had de hele tijd geglimlacht. Misschien genoot hij gewoon van de machtsverhouding? Zijn ultimatum overviel me, maar er zijn belangrijkere zaken dan een Formule 1-coureur die boos op je is omdat je je werk doet.”

ANP