Verstappen gelaten onder vroege uitval in GP van Oostenrijk

Max Verstappen was gelaten onder zijn vroege uitval in de Grote Prijs van Oostenrijk. De regerend wereldkampioen van Red Bull viel uit na een aanrijding met Mercedes-coureur Kimi Antonelli in de eerste ronde. “Ik werd in de derde bocht van achteren aangetikt en toen was het meteen klaar”, zei Verstappen bij Viaplay.

De 27-jarige viervoudig wereldkampioen zei dat hij aanvankelijk niet wist wat er gebeurd was, maar dat na een kort gesprek met de 18-jarige Italiaan alles oké was. “Dit kan gebeuren, niemand doet dat met opzet. Elke rijder heeft dat wel een keer meegemaakt.”

In de stand voor het WK liep Verstappen een grotere achterstand op beide McLaren-coureurs op. Oscar Piastri leidt met 216 punten en Lando Norris, die de GP van Oostenrijk won, heeft er 201. Verstappen bleef staan op 155 punten. “Ik ben daar niet zo veel mee bezig, dat maakt me niet uit”, zei Verstappen, die eerder al had aangegeven niet te veel aan het WK te denken.

Verschrikkelijk weekend

Verstappen liet via zijn team nog weten dat de RB21 gedurende het hele weekend snelheid miste. “We moeten kijken naar alles wat we dit weekend hebben gedaan. Ik weet hoe hard het team werkt, maar we moeten de wagen beter leren begrijpen. We hebben op dit circuit enkele geweldige races gehad en ik ben het meest teleurgesteld voor het thuispubliek.”

Antonelli zei bij Viaplay dat het zijn fout was en dat hij zich meteen had verontschuldigd bij Verstappen. “Mijn achterremmen blokkeerden, waardoor ik de controle over de auto kwijtraakte en daarna blokkeerde de voorkant.”

Teambaas Christian Horner van Red Bull sprak van een verschrikkelijk weekend. “Max werd er ongelukkig uitgetikt in de derde bocht en Yuki Tsunoda had geen goede race. Het is helaas een weekend om snel te vergeten.”

ANP