Verstappen vreest dat oververhitte banden hem van zege houden

Max Verstappen (27) vreest dat de snel opwarmende banden van zijn RB21 hem bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna van de zege zullen houden. De drievoudig winnaar van de race in Imola start op zondag op de tweede plaats achter klassementsleider Oscar Piastri van McLaren. Verstappen zette zaterdag bij de kwalificatie niet alles in het werk om poleposition te bereiken omdat hij het scoren van punten in de race belangrijker vindt.

Verstappen spaarde bij de kwalificatie een set medium banden om die in te kunnen zetten bij de zevende GP van het seizoen. De nummer drie in het WK klassement is in aanloop naar de race goed te spreken over de ontwikkeling die zijn Red Bull in Imola doormaakt. “De auto zelf is goed. Het beste gevoel tot dusver dit jaar”, zei hij in de paddock van het circuit in Imola. “Ik denk dat de auto genoeg snelheid in zich heeft om in te halen. Maar het is de vraag of ik echt kan aanvallen. Ik vrees dat de banden snel te warm worden.”

Het team van Verstappen heeft voor de race in Italië enkele veranderingen aan de auto doorgevoerd. Volgens de coureur heeft Red Bull Racing daarmee een stap vooruit gezet. De RB21 is beter in balans dan tijdens de vorige races. Desondanks is het Oostenrijkse team naarstig op zoek naar een manier om verhitting van de banden tegen te gaan.

Bij Red Bull wordt vooral geprobeerd te achterhalen hoe ze bij McLaren de banden op de juiste temperatuur houden. “Ze zijn daar slim bezig”, legt Verstappen uit. “Ze hebben iets dat iedereen wel op zijn auto wil hebben. We zijn hard bezig aan te kijken wat wij kunnen uitvogelen. Red Bull staat derde in de strijd om de constructeurstitel. Dat is niet goed. Er is echt nog veel werk te verzetten.”

ANP