Verstappen denkt dat Red Bull ook in China niet de snelste is

Max Verstappen gaat ervan uit dat Red Bull ook bij de Grote Prijs van China niet de snelste is. Volgens de viervoudig wereldkampioen, die als tweede eindigde in de openingsrace in Melbourne, zijn er voorafgaand aan het raceweekend in Shanghai veel onbekende factoren, zo vertelde hij aan de internationale media en Formula1.com.

“Er zijn veel zaken onbekend, zou ik zeggen”, zei Verstappen. “Dit is natuurlijk een heel ander circuit en we hebben ook een ander, nieuw asfalt hier. Het is moeilijk te zeggen waar we staan.”

De GP van China heeft op zaterdag al een sprintrace. “Er is niet veel tijd om je aan te passen. We moeten afwachten hoe de wagen het hier doet.”

De 27-jarige coureur verwacht dat McLaren moeilijk te verslaan is in Shanghai. “In het algemeen wordt het lastig, omdat ze heel snel zijn en heel allround. Maar eigenlijk denk ik er niet te veel over na. Ik wil me richten op onze eigen wagen, want dat is het enige dat we in de hand hebben.”

ANP