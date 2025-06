Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen klokt vijfde tijd in laatste vrije training in Canada

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Canada in de Formule 1 de vijfde tijd neergezet. McLaren-coureur Lando Norris was dit keer de snelste. De kwalificatie voor de hoofdrace begint om 22.00 uur.

De derde vrije training lag even stil nadat WK-leider Oscar Piastri (McLaren) en Nico Hülkenberg (Sauber) met hun bolides de befaamde Wall of Champions hadden geraakt. Piastri haalde met een lekke band de pits en Hülkenberg liet wat rommel op de baan achter na een spin in de laatste chicane.

Na groen licht verscheen Verstappen voor het eerst op het circuit. Hij opende met de negende tijd, maar schoof steeds verder op. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vijfde positie, achter Norris, Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari).

De hoofdrace wordt zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd verreden. Verstappen staat derde in de WK-stand.

ANP