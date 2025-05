Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start als vierde in sprintrace Miami

N i e u w bericht, meer informatie na 1e alinea: meer over posities

MIAMI (ANP) – Max Verstappen start als vierde in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami. De regerend wereldkampioen was met de Red Bull duidelijk langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes. Ook de twee McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren sneller dan Verstappen.

De 18-jarige Antonelli dook met 0,255 seconde onder de tijd van Verstappen, die met zijn tweede poging even de snelste was. De Australische en Britse McLaren-coureurs Piastri en Norris waren nog nipt sneller dan Verstappen. Ze kwamen echter niet aan de tijd van Antonelli, die als jongste coureur ooit vanaf de eerste plek mag starten, al is het wel in een sprintrace en niet in de GP.

De Britse Mercedes-coureur George Russell zette in de Mercedes de vijfde tijd neer voor de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Verstappens Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda strandde al in de eerste kwalificatiesessie op de achttiende plaats. Carlos Sainz.

Verstappen arriveerde pas laat in Miami omdat hij aanwezig was bij de bevalling van zijn partner Kelly Piquet. Het stel kreeg een meisje met de naam Lily, zo maakte de 27-jarige coureur via Instagram bekend.

De sprintrace is zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Later die dag is om 22.00 uur de kwalificatie voor de GP van zondag.

ANP