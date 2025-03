Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vierde in kwalificatie GP China, pole voor Piastri

Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van China. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest in de kwalificatie drie coureurs voor zich dulden.

Oscar Piastri veroverde poleposition op het circuit van Shanghai. Hij klokte 1.30,641 in zijn McLaren. George Russell van Mercedes reed de tweede tijd; hij gaf slechts 0,082 seconde toe op Piastri. Lando Norris van McLaren zette de derde tijd neer. Hij was een fractie sneller dan Verstappen, die in zijn Red Bull bijna twee tienden langzamer was dan Piastri.

Verstappen eindigde eerder zaterdag als derde in de sprintrace achter winnaar Lewis Hamilton van Ferrari. De Limburger verdiende 6 punten voor het kampioenschap en kwam op 24 punten, slechts 2 minder dan Norris. De winnaar van de openingsrace in Australië scoorde 1 punt met zijn achtste plaats in de sprintrace.

Verstappen: rare grip

“Heel blij, ik heb de snelste ronde ooit gereden op het circuit van Shanghai”, zei Piastri in het flashinterview op de baan. De Australiër pakte de eerste pole in zijn carrière. “Zowel de auto als ik kwam tot leven in die laatste kwalificatiesessie.”

Verstappen deed tegen het einde van de kwalificatie een dappere poging de snelste ronde te rijden. Hij was heel snel in de eerste sector, maar leverde daarna toch te veel tijd in. De Limburger klaagde na afloop bij Viaplay over ‘rare grip’. “Telkens is het in een andere bocht en daarom is het zo’n lastig probleem. Ik heb niet de grip en dan verlies je te makkelijk tijd door de bochten”, zei Verstappen. “Ik heb geen constante snelheid, dus ik verwacht zondag in de race niet dat ik het die jongens voor mij kan uitdagen.”

Lawson onderaan

Zijn teamgenoot Liam Lawson presteerde tegenvallend in de kwalificatie. Hij eindigde als laatste.

ANP