Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vierde in sprintrace achter rivalen Piastri en Norris

Max Verstappen is als vierde gefinisht in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde achter zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren en liep in de titelstrijd weer wat meer achterstand op.

Piastri won de avondrace over 100 kilometer op het Lusail International Circuit. De Australiër reed onder het felle kunstlicht van start tot finish aan de leiding. Kampioenschapsleider Norris kwam als derde langs de finishvlag, kort achter George Russell van Mercedes. De Brit van McLaren verdiende 6 punten en kwam op 396 punten. Piastri is genaderd tot 22 punten en Verstappen heeft nu 25 punten achterstand.

Als Norris zondag de Grote Prijs van Qatar wint, dan is hij wereldkampioen. Als Verstappen nog een kans wil behouden op zijn vijfde titel, dan moet hij voor Norris eindigen.

Tsunoda

Teamgenoot Yuki Tsunoda had beloofd Verstappen te helpen in de titelstrijd en de Japanner hield woord. Hij passeerde bij de start van de sprintrace Fernando Alonso (Aston Martin) en manoeuvreerde zijn Red Bull zodanig, dat Verstappen kon oprukken van de zesde naar de vierde plaats.

De Nederlander ging vervolgens op jacht naar Norris, die op de derde plaats reed achter Piastri en Russell. Hij probeerde op het lange rechte stuk langs de hoofdtribunes een aanval te plaatsen, maar kwam tekort. Ook in het vervolg lukte het hem niet een serieuze poging te doen om Norris in te halen. Over de boordradio was zijn boodschap duidelijk: “De auto stuitert nog steeds heel erg.” Verstappen mopperde vrijdag in de training en sprintkwalificatie ook al over het wispelturige gedrag van zijn auto.

Vooraan hield Piastri het tempo precies hoog genoeg om Russell van zich af te houden. Tsunoda eindigde keurig als vijfde.

ANP