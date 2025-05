Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vierde in Grote Prijs van Monaco, zege Norris

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Monaco buiten het podium geëindigd. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 finishte als vierde in een race die werd gewonnen door de Brit Lando Norris in de McLaren. De Monegask Charles Leclerc werd in de Ferrari tweede voor de Australiër Oscar Piastri.

In het wereldkampioenschap naderde Norris met zijn tweede zege teamgenoot Piastri die 161 punten heeft. Norris heeft er 158. Verstappen staat derde met 136 punten.

Verstappen ging door een gridstraf van de Brit Lewis Hamilton vanaf de vierde in plaats van de vijfde positie van start. Leclerc was vanaf de tweede plaats goed weg en bedreigde Norris, die van poleposition was vertrokken. De Brit ging in de McLaren echter als eerste door de eerste bocht en behield de leiding. Verstappen bleef ook achter nummer 3 Piastri.

Tweede stop

Er waren vroeg in de race crashes van de Braziliaan Gabriel Bortoleto en de Fransman Pierre Gasly, maar de coureurs vooraan durfden niet naar binnen te gaan. De auto’s hadden in Monaco de verplichting om minimaal twee keer van banden te wisselen, waardoor de bandenstrategie en de positie na een pitstop erg belangrijk werden op het stratencircuit in het prinsdom waar inhalen vrijwel onmogelijk is.

Verstappen stelde zijn tweede stop lang uit en reed lang aan de leiding. Maar hij moest nog een tweede stop maken, waar Norris en Leclerc achter hem dat wel al hadden gedaan. Het team van Red Bull hoopte op een rode vlag, waardoor hij op dat moment alsnog zijn stop kon maken en zo de leiding zou behouden. Dat gebeurde echter niet, waardoor hij voor de laatste ronde alsnog naar binnen ging en op de vierde plaats terug op de baan kwam.

De Fransman Isack Hadjar eindigde in de Racing Bull als zesde. Ook zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Liam Lawson, eerder nog naast Verstappen in de Red Bull, eindigde met de achtste plaats in de punten. Yuki Tsunoda, de Japanse teamgenoot van Verstappen, bleef met een zeventiende plaats buiten de punten.

ANP