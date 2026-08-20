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Autovisie Autosport gisteren
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Teambaas Red Bull: Verstappen meer dan snelste coureur op aarde

ZANDVOORT - Max Verstappen (Red Bull Racing) geeft samen met teambaas Laurent Mekies (L) een persconferentie op het Circuit van Zandvoort in aanloop naar de F1 Grand Prix van Nederland. REMKO DE WAAL / ANP
ANP / ANP / Remko de Waal

Max Verstappen is voor Red Bull veel meer dan de snelste autocoureur op aarde. Dat zegt teambaas Laurent Mekies over de Nederlander, die heeft besloten na dit seizoen nog vier jaar te blijven bij de Oostenrijkse renstal. “Hij speelt een centrale rol in het team. Hij is betrokken bij alle strategische beslissingen en we leunen ook sterk op hem om die auto te bouwen waarmee we weer races gaan winnen”, aldus de Fransman.

“Dat hij nog vier jaar bij ons blijft, is fantastisch. Het laat zien hoe groot het vertrouwen is dat Max in dit team heeft. We nemen zijn contractverlenging niet licht op; we voelen heel duidelijk de verantwoordelijkheid om hem de allerbeste auto te geven in de komende jaren.”

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ANP

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