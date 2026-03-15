Verstappen valt uit in Grote Prijs van China met motorprobleem

Max Verstappen heeft het einde van de Grote Prijs van China niet gehaald. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest zijn auto tien ronden voor het einde van de race naar de pitstraat sturen met een haperende motor.

Verstappen lag op de zesde plaats toen hij via de boordradio bijna smeekte om de race voortijdig te mogen beëindigen.

De Limburger klaagt al weken over de nieuwe motoren en auto’s in de Formule 1 en noemde zijn Red Bull na de kwalificatie op zaterdag opnieuw ‘onhandelbaar’. “Helemaal ruk. Geen vermogen”, sprak hij toen. “Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Het is totaal niet fijn om in deze auto te rijden. Er is geen balans, geen grip.”

Dramatische start

De start op het circuit van Shanghai was dramatisch voor Verstappen. Hij kwam amper op gang en de coureur van Red Bull viel vanaf de achtste startplek helemaal terug naar achteren. De Limburger worstelde zich vervolgens weer wat naar voren, maar na de eerste pitstops was hij nog niet verder geraakt dan de elfde plek. Bij een poging om Arvid Lindblad (Racing Bulls) in te halen, vloog Verstappen bijna van de baan.

Verstappen vocht zich in het tweede deel van de race naar de zesde plaats. Hij bleef echter hangen achter de Haas van Oliver Bearman. Toen Pierre Gasly (Alpine) tien ronden voor het einde Verstappen voorbijreed, was duidelijk dat er geen vaart meer zat in de Red Bull. Gedesillusioneerd reed de Nederlander zijn auto in wandeltempo naar de pits.

ANP