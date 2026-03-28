Verstappen elfde in kwalificatie Grote Prijs van Japan

Max Verstappen is er bij de kwalificatie van de Grote Prijs van Japan niet in geslaagd de derde kwalificatiesessie te halen. De Red Bull-coureur kwam in Q2 tot de elfde tijd en was daarmee uitgeschakeld. Verstappen was 1,214 seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli die met 1.29,048 de beste tijd had neergezet. Mercedes-coureur Antonelli veroverde in Q3 ook de poleposition met 1.28,778.

In de drie vrije trainingen op het circuit van Suzuka kwam Verstappen al niet in de buurt van de toptijden. In de derde vrije training eerder zaterdag kwam hij tot de achtste tijd. “Er is echt iets mis met de auto, hij was totaal onbestuurbaar”, reageerde Verstappen naar het team over de boordradio. Bij de kwalificatie van de GP van China eerder dit seizoen eindigde hij als achtste en bij de kwalificatie van de eerste race in Melbourne crashte Verstappen.

Antonelli was in de derde kwalificatiesessie 0,298 seconde sneller dan teamgenoot George Russell en pakte zijn tweede poleposition op rij. De Italiaan had de race in Shanghai ook gewonnen. Oscar Piastri zette de derde tijd neer in de McLaren en staat op de tweede startrij met Charles Leclerc in de Ferrari naast hem. Op de derde startrij staat wereldkampioen Lando Norris in de McLaren als vijfde en Ferrari-coureur Lewis Hamilton als zesde.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar haalde Q3 wel en kwalificeerde zich als achtste. Naast hem op de zevende plaats staat zondag Pierre Gasly in de Alpine. Op de startrij voor Verstappen staan Gabriel Bortoleto in de Audi (negende) en Arvid Lindblad in de Racing Bulls (tiende). Naast Verstappen start Esteban Ocon als twaalfde in de Haas.

Verstappen was vorig jaar nog de snelste in de kwalificatie van de GP van Japan. Hij won de race toen voor de vierde keer op rij.

ANP