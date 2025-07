Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start als tweede in sprintrace Spa achter Piastri

Max Verstappen start zaterdag vanaf de tweede positie in de sprintrace bij de Grote Prijs van België. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest in de kwalificatie alleen Oscar Piastri voor zich dulden. De Australiër van McLaren, de huidige leider in het kampioenschap van de Formule 1, was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen. Lando Norris, de tweede coureur van McLaren, zette de derde tijd neer. De Brit gaf behoorlijk veel tijd toe op zijn teamgenoot, ruim zes tienden.

Charles Leclerc stuurde de Ferrari naar de vierde plaats in de kwalificatie. Dat was heel wat beter dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die in de eerste van de drie kwalificatiesessies werd uitgeschakeld na een uitglijder. De Fransman Esteban Ocon van Haas verraste met de vijfde startplek.

Piastri heeft met zijn poleposition in de sprintrace weer een kans om verder uit te lopen in de titelstrijd, al krijgt de winnaar slechts 8 punten. De Australiër reed een nagenoeg perfect rondje op het 7 kilometer lange circuit van Spa-Francorchamps. “De auto is mega en ik heb het gevoel dat ik heel veel rondjes heel hard kan gaan. Ik hou van deze baan, absoluut mijn favoriet”, zei Piastri in het flashinterview op de baan.

Hij was flink sneller dan Verstappen, maar uitte zich voorzichtig over zijn winstkansen. “Red Bull is erg snel op de rechte stukken, dus het kan nog lastig worden. Dit is misschien niet het beste circuit om op poleposition te staan.”

ANP