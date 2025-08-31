Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zeer tevreden met tweede plaats in Zandvoort

Max Verstappen is zeer tevreden met zijn tweede plaats bij de GP van Zandvoort. “Het was niet makkelijk, maar ik heb alles gegeven bij de start. Daarna moest ik mijn eigen race rijden omdat we snelheid tekort kwamen”, zei Verstappen in een interview op de baan na afloop. “We hadden het geluk dat er eentje van McLaren uitviel.”

Verstappen voldeed met een tweede plaats ruim aan zijn eigen doelstelling om voor het Nederlandse publiek op het podium te eindigen. Verstappen zag Lando Norris zeven ronden voor het einde met zijn McLaren uitvallen met een olielek. “Al met al een goed resultaat”, aldus Verstappen. “Het blijft ook bijzonder hier te rijden voor al die oranje tribunes. Dat gaf veel steun.”

Verstappen wist tijdens het raceweekend iedere dag een stapje vooruit te maken met zijn RB21. Na een zesde en twee vijfde plaatsen tijdens de vrije trainingen eindigde hij de kwalificatie op de derde plaats. Het zelfvertrouwen steeg bij de viervoudig wereldkampioen, die vooraf hoopte bij de eerste drie te eindigen.

Verstappen pakte vanaf de start de tweede plaats. Met een risicovolle inhaalmanoeuvre ging hij langs Lando Norris. Verstappen hield het negen ronden vol totdat Norris in de Tarzanbocht toesloeg en hem buitenom passeerde. Verstappen leek daarna geen kans meer te hebben om de Brit in te halen, maar kreeg door het uitvallen van Norris toch nog de tweede plaats in handen.

ANP