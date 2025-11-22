Autovisie
Verstappen hekelt gladde baan Las Vegas: rijden op ijs niet leuk

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen races during the qualifying session for the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 21, 2025. Frederic J. Brown / AFP
ANP / AFP / Frederic J. Brown

Max Verstappen kan leven met zijn tweede plaats in de kwalificatierace bij de Grote Prijs van Las Vegas, maar hij was niet blij met de omstandigheden. “Ik vind rijden in de regen best leuk, maar rijden op ijs niet. Het was heel glad en bovendien was er niet genoeg licht”, zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 na afloop bij Viaplay.

“Ik heb zelden zulke omstandigheden meegemaakt. We moesten zo voorzichtig rijden, er was nul grip. Het verbaast me echt dat er niet zoveel gebeurde”, doelde Verstappen op het feit dat alleen Alexander Albon van Williams in de kwalificatie tegen de muur crashte.

Verstappen start zondag in de grote prijs vanaf de voorste rij, maar wel met kampioenschapsleider Lando Norris voor hem op poleposition. De Brit van McLaren kan Verstappen in Las Vegas definitief uitschakelen voor de wereldtitel. “Ik ben hier om te winnen, maar ik moet realistisch zijn. Het gaat het hele seizoen al niet zoals ik wil en deze auto gaat ook niet zo goed in de regen. De laatste ronde in de kwalificatie voelde best goed, maar het was niet goed genoeg. Starten vanaf de tweede plaats betekent dat ik misschien wat kan doen. Als ik ruimte zie, ga ik ervoor.”

ANP

