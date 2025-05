Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start in Imola op de tweede plek achter Piastri

Max Verstappen staat zondag op de tweede plaats bij de start van de Grote Prijs van Emilia-Romagna. De Nederlandse coureur van Red Bull moest de leider in het WK-klassement Oscar Piastri in de kwalificatie voor zich laten. De Australiër reed een tijd van 1.15,500 en begint in Imola op pole position. De Brit George Russell start als derde.

Verstappen stelde zich vooraf in Italië ten doel om de beste achter de twee McLarens te zijn. De 27-jarige coureur overtrof zichzelf ten dele. Verstappen wist zich tijdens de vrije trainingen stap voor stap te verbeteren. Daar klaagde de viervoudig wereldkampioen nog over de slechte balans van de RB21. Verstappen liet tijdens de kwalificatie zien dat hij daar de strijd met de McLarens wel aankon.

Verstappen keek tevreden terug op de kwalificatie. “Alles ging goed vandaag”, zei hij in een interview na afloop op de baan. “Laten we zien wat we tijdens de race kunnen doen. Daar worden de punten echt verdeeld. Of ik een kans maak weet ik niet. Bij de laatste race maakte ik niet veel kans.”

ANP