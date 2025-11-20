Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen: groot deel seizoen niet wat ik ervan verwachtte

Max Verstappen vindt dat hij en Red Bull “trots” kunnen zijn op het verkleinen van de aanzienlijke puntenachterstand die ze eerder dit seizoen in de Formule 1 hadden. Dat zei hij op een persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Las Vegas. De Nederlander erkende dat het prestatieniveau gedurende het grootste deel van het seizoen “niet was wat ik ervan verwachtte”.

Na de Dutch Grand Prix in Zandvoort in augustus, de eerste race na de zomerstop, had Verstappen meer dan 100 punten achterstand op de toenmalige leider in het kampioenschap, Oscar Piastri. Een sterke reeks voor de viervoudig wereldkampioen zorgde er echter voor dat hij drie van de vier volgende grands prix won, waardoor zijn puntentotaal steeg en hij weer meedeed aan de titelstrijd.

“Het is niet waar ik het grootste deel van het seizoen op had gehoopt, anders vecht je het hele seizoen om de titel, wat we niet echt hebben gedaan”, aldus Verstappen. “Ik genoot van de hoogtepunten en de overwinningen die we behaalden, maar tegelijkertijd waren de dieptepunten natuurlijk ook niet fantastisch. Tegelijkertijd keken we tegen een puntenverschil van meer dan 100 punten aan en het leek er echt op dat het alleen maar groter zou worden. Op een gegeven moment maakten we dat echt flink goed. Een beetje geluk op sommige punten, maar ik denk dat we daar trots op mogen zijn, dat we aan het einde van het seizoen toch nog goede resultaten hebben behaald.”

Met nog drie races te gaan leidt Lando Norris het WK-klassement met 390 punten, gevolgd door Piastri met 366 punten en Verstappen met 341. Na Las Vegas volgen de Grote Prijs van Qatar en daarna de Grote Prijs van Abu Dhabi.

