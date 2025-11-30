Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen noemt onverwachte overwinning in Qatar ‘ongelooflijk’

Max Verstappen sprak na zijn spectaculaire zege in de Grote Prijs van Qatar van een ongelooflijke overwinning. “We namen de juiste beslissing door een pitstop te maken met de safetycar in de baan. Het was echt een sterke race in een best wel lastig weekend voor ons”, zei de coureur van Red Bull in het flashinterview op de baan. “Ik ben heel blij met deze overwinning en ik doe inderdaad nog mee om de titel. Alles is nog mogelijk. We zullen zien, ik maak me er nu nog niet druk om.”

Verstappen liet wel doorschemeren dat hij niet begreep waarom zijn grote rivalen van McLaren niet op hetzelfde moment een pitstop maakten en wachtten. “Een interessante keuze. Maar het bleef voor mij wel zaak om het gat groot genoeg te houden toen ik aan de leiding kwam.”

De Nederlander liep fors in op kampioenschapsleider Lando Norris en heeft nog maar 12 punten achterstand. Oscar Piastri is ook nog in de race voor de titel, maar hij heeft nog 16 punten achterstand op zijn teamgenoot. De beslissing valt over een week in de GP van Abu Dhabi.

ANP