Verstappen rijdt in chaotische Grote Prijs Qatar naar 63e zege

Max Verstappen heeft weer eens bewezen dat hij de verdiende wereldkampioen in de Formule 1 is. De coureur van Red Bull, die vorige week in Las Vegas zijn vierde wereldtitel zeker stelde, won na een chaotische race vol spektakel de Grote Prijs van Qatar. Het is zijn negende overwinning van dit jaar en de 63e in zijn carrière.

Verstappen duelleerde op het woestijncircuit van Losail lang met Lando Norris van McLaren, die het grootste deel van de race dicht achter de Nederlander reed, maar er niet in slaagde een succesvolle aanval te plaatsen. Norris moest capituleren toen hij tegen het einde van de race een tijdstraf van tien seconden kreeg en ver terugviel.

Charles Leclerc van Ferrari profiteerde en schoof door naar de tweede plaats. Oscar Piastri (McLaren) eindigde als derde.

Goed resultaat

Verstappen was gebrand op een goed resultaat in Qatar. De Nederlander verraste zaterdag met de snelste ronde in de kwalificatie, maar de stewards namen hem zijn poleposition af omdat hij in de laatste sessie te langzaam had gereden en daarmee George Russell van Mercedes in gevaar had gebracht. De wereldkampioen snapte helemaal niets van de straf, maar kon weinig anders dan de gridstraf van één positie accepteren en de race starten vanaf de tweede plek.

Bij de start was de getergde Limburger goed weg en hij slaagde erin voor Russell de eerste bocht in te duiken. Norris wist ook Russell voorbij te steken en nam de tweede plek in achter Verstappen. De twee waren duidelijk de snelsten in het veld en liepen geleidelijk weg van de rest. Het verschil in rondetijden was nihil; Verstappen bleef steeds ongeveer twee seconden voor Norris.

Pitstop

Na 35 ronden koos Verstappen op een strategisch moment voor zijn pitstop. Hij kreeg hem bijna gratis omdat juist de safetycar de baan op was gekomen. Die was nodig omdat Valtteri Bottas de zijspiegel van Alexander Albon kapot had gereden. Lewis Hamilton en Carlos Sainz reden een band lek op de brokstukjes.

Bij de herstart plaatste Norris een aanval aan het einde van het lange rechte stuk, maar Verstappen gaf geen duimbreed toe. Enkele ronden later was de safetycar alweer op de baan na een crash van Nico Hülkenberg (Haas F1). Opnieuw slaagde Verstappen er bij de hervatting van de race in voor Norris te blijven. Kort daarna was het gevaar geweken, want Norris bleek te hard te hebben doorgereden op een stuk waar de gele waarschuwingsvlag uithing en dat leverde hem een tijdstraf op.

ANP