Negende tijd voor Verstappen bij tweede training in Las Vegas

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen pulls away after making a pit stop during the first practice session for the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vegas, Nevada, on November 20, 2025. Patrick T. Fallon / AFP
ANP / AFP / PATRICK T. FALLON

Max Verstappen (28) zette op vrijdagochtend in zijn Red Bull de negende tijd op de klok bij de tweede vrije training op het stratencircuit van Las Vegas. Lando Norris van McLaren was de snelste bij de tweede oefensessie van de 22e Grote Prijs van het seizoen. De tweede vrije training werd een tijdje stilgelegd en eindigde ook onder een rode vlag vanwege een loszittende putdeksel.

Verstappen staat 49 punten achter Norris van McLaren en moet ook diens teamgenoot Oscar Piastri nog voor zich dulden. Hij kan in Las Vegas al worden uitgeschakeld voor de wereldtitel als Norris minimaal 9 punten op hem uitloopt.

Het 6,201 kilometer lange Las Vegas Street Circuit telt zeventien bochten. De baan gaat over de befaamde Las Vegas Strip, langs hotels en casino’s. Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden en de race over vijftig ronden start zondag om 05.00 uur (Nederlandse tijd). Verstappen won de GP van Las Vegas in 2023.

ANP

