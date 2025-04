Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zwijgt over toekomst: iedereen praat erover, ik niet

Max Verstappen heeft een spervuur van vragen over zijn toekomst bij Red Bull in de Formule 1 ontweken. “Iedereen heeft het erover, behalve ik”, zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan de Grote Prijs van Saudi-Arabië. “Ik ben zelf ontspannen en tevreden, maar ik ben niet blij met de auto. Dat is geen geheim.”

Verstappen heeft een clausule in zijn contract die hem in staat stelt eerder te vertrekken bij Red Bull dan 2028, het jaar waarin zijn verbintenis met het Oostenrijkse raceteam eindigt. Dat kan als Red Bull hem geen auto kan leveren waarin hij kan winnen. Tal van media opperden de afgelopen dagen die mogelijkheid na de tegenvallende zesde plaats van Verstappen in de Grote Prijs van Bahrein in een auto “die voor geen meter liep”.

Topadviseur Helmut Marko van Red Bull sprak bij Sky Germany van een zorgelijke situatie. Het is bekend dat de teams van Aston Martin en Mercedes Verstappen graag inlijven. “Ik ga niet in op de geruchten. Ik focus me op het beter maken van de auto en werk samen met het team aan het vinden van oplossingen. Er wordt ook openlijk gediscussieerd binnen het team en dat lijkt me toegestaan”, zei Verstappen.

“Bahrein was inderdaad een teleurstelling. Ik worstelde met de balans. We bekijken het per race en verwachten dat het in Jeddah beter zal gaan dan in Bahrein. Er ligt daar ander asfalt en hopelijk werkt dat beter voor onze auto. Voor het overige heb ik het niet in de hand. Op dit moment zijn we niet de snelste en zal het moeilijk worden om voor de titel te strijden.”

ANP