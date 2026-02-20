Autovisie
Verstappen werkt goede laatste testdag af in Bahrein

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen drives on the second day of the Formula One pre-season testing at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 19, 2026. Giuseppe CACACE / AFP
ANP / AFP / Giuseppe Cacace

Max Verstappen (28) kende vrijdag een goede laatste testdag in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen zette in de middag met zijn Red Bull de derde tijd neer. Eerder op de dag mocht zijn ploeggenoot Isack Hadjar (21) de wagen testen. Hij kwam tot de dertiende tijd van de dag. Charles Leclerc was met zijn Ferrari het snelst.

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto’s zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van rijden.

Verstappen testte vorige week in Bahrein ook de RB22, de auto van Red Bull Racing voor het nieuwe seizoen. Daarvoor oefende hij op het circuit van Barcelona. Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint op 8 maart met de Grote Prijs van Australië.

