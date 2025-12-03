Deel dit: Share App Mail Tweet

Beste scenario Verstappen: winnen en hopen op mindere dag Norris

Max Verstappen heeft vrijwel zeker de winst nodig in de slotrace van Abu Dhabi om voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen te worden. De Nederlander moet dan hopen dat Lando Norris vierde of lager eindigt. In dat geval komt de coureur van Red Bull uit op 421 punten, exact 1 punt meer dan de coureur van McLaren.

Veel andere scenario’s zijn er niet voor de 28-jarige Limburger. Verstappen wordt ook kampioen als hij zondag als tweede finisht en Norris eindigt niet hoger dan de achtste plaats. Maar in dit scenario mag Oscar Piastri niet winnen. Als dat gebeurt, maakt de Australiër van McLaren het verschil van 16 punten met Norris en 4 punten met Verstappen goed en is hij de nieuwe wereldkampioen.

Verstappen kan ook nog kampioen worden als hij als derde eindigt in Abu Dhabi. Dan moet Norris negende of lager eindigen én Piastri mag niet winnen.

Eenvoudiger

Voor WK-leider Norris lijkt de opdracht een stuk eenvoudiger. Met een eerste, tweede of derde plaats is de wereldtitel voor de 26-jarige Brit, de klasseringen van Verstappen en Piastri doen er dan niet toe. Norris kan ook putten uit diverse scenario’s waarin hij buiten de top drie eindigt, maar dan mag Verstappen sowieso niet winnen.

Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. Hij wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats. Verstappen is in dit scenario uitgeschakeld, want hij verliest dan meer dan 4 punten op Piastri.

Als Verstappen de titel verovert, is er sprake van een ongekende comeback in de Formule 1. Na de Dutch Grand Prix in Zandvoort bedroeg zijn achterstand op toenmalig leider Piastri 104 punten. Na zijn zege in Qatar, zijn vijfde overwinning in acht races, bedraagt het verschil met de huidige WK-leider Norris nog maar 12 punten.

