Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen heeft veel ‘ontdekt en geleerd’ in testraces Bahrein

Max Verstappen was na de derde testdag van de Formule 1 in Bahrein wat positiever over de RB22. “We hebben veel zaken kunnen testen met de motor en de auto en zo hebben we de auto beter leren kennen. We hebben veel ontdekt en veel geleerd”, zei de viervoudig wereldkampioen in een persbericht van Red Bull.

De Nederlander reed vrijdag alleen de ochtendsessie en daarin kwam hij tot 61 ronden. Op woensdag had hij de hele dag gereden en noteerde hij 136 ronden op het Bahrain International Circuit. Tussendoor deed hij bij de media zijn beklag over de nieuwe technische regels. Hij vond het rijden in de half elektrische Formule 1-wagen ‘niet leuk’.

Verstappen klokte vrijdag als beste rondetijd 1.35,341. Daarmee was hij beduidend langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die in zijn nieuwe Mercedes de snelste ronde van de dag neerzette: 1.33,669. Antonelli reed ook 61 ronden, maar hij deed het in de middagsessie.

Beste rondetijden

Oscar Piastri was de meest productieve van de dag. De coureur van McLaren reed in totaal 161 ronden.

De eerste drie testdagen waren voor alle elf teams bedoeld om de ingrijpend veranderde auto’s te testen. Niet alleen de motor leunt veel meer op het elektrische vermogen, ook op aerodynamisch gebied is de auto anders. Ze zijn smaller, lichter en wendbaarder. Volgende week zijn er nog drie testdagen in Bahrein. De eerste grand prix is op 8 maart in Australië.

Mercedes noteerde de beste rondetijden, maar het team weigerde zich zo vroeg al in een favorietenrol te plaatsen. George Russell wees juist Red Bull aan als het team dat zich het beste heeft gemanifesteerd tot nog toe. “Ik denk dat wij in vergelijking met de besloten testdagen in Barcelona een stap terug hebben gezet. Red Bull daarentegen heeft in mijn ogen een flinke voorsprong op de concurrentie en is het te kloppen team”, zei hij.

ANP