Verstappen verovert pole bij Grote Prijs van Miami

Max Verstappen heeft de poleposition voor de Grote Prijs van Miami veroverd. De regerend wereldkampioen was in de Red Bull sneller dan de Brit Lando Norris in de McLaren en de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes.

De Grote Prijs van Miami gaat zondag om 22.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Oscar Piastri (McLaren) leidt in het WK met 106 punten voor Norris (97) en Verstappen (87).

Verstappen was met de eerste poging in de derde kwalificatiesessie nipt sneller dan Norris en Piastri. Met zijn tweede poging dook de Nederlander met 1.26,204 onder zijn eigen beste tijd. Norris, de winnaar van de GP van Miami vorig jaar en eerder op de dag de beste in de sprintrace, bleef daar 0,065 seconde boven en Piastri was 0,171 seconde langzamer. Antonelli dook nog onder de tijd van Piastri. De 18-jarige Mercedes-coureur was 0,067 seconde langzamer dan Verstappen.

Yuki Tsunoda, de Japanse teamgenoot van Verstappen kwam tot de tiende tijd. Hij was 0,739 seconde langzamer. Lewis Hamilton haalde met de Ferrari de derde kwalificatiesessie niet. De zevenvoudig wereldkampioen bleef steken op de twaalfde plaats.

Verstappen eindigde eerder op de dag buiten de punten in de sprintrace. Door een tijdstraf vanwege een fout van het team bij de pitstop viel hij terug van de vierde naar de zeventiende plaats. De Nederlander werd eerder in de week voor het eerst vader. Zijn partner Kelly Piquet beviel van dochter Lily.

ANP